Вступ України до ЄС: Зеленский розповів про обіцянку президентки Єврокомісії

Всі бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для України до тижнів, до місяців, зазначив Зеленський

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він пояснив, що всі бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців.

«Це непросто, але ми це зробимо. Впевнений», – сказав Зеленський.

Також у ході переговорів вдалось домовилися про підтримку від Євросоюзу для українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну. Як тим, хто за кордоном, так і тим, хто всередині нашої держави.

Зеленський також розповів, що окремо буде спрямована ще одна макрофінансова допомога ЄС для України у розмірі 300 мільйонів євро на додачу до тих, щодо яких уже було ухвалене рішення.

Нагадаємо, у Версалі (Франція) 10 березня відбувся саміт лідерів ЄС, на якому вони визнали європейські прагнення та європейський вибір України і запропонували Єврокомісії надати свої висновки щодо заявки України на вступ у ЄС.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЄС. Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

До слова, Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Вони стосуватимуться російських олігархів і політиків, а також трьох білоруських банків.