Україна стала членом мовного простору ЄС: що це означає

з членством в EFNIL Україна отримує можливість формувати стратегію законодавчого захисту державної мови як майбутньої мови Європейського Союзу

Генеральна асамблея Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) одноголосно ухвалила рішення надати Україні статус асоційованого члена EFNIL. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Сьогодні фронт боротьби за Україну – це і фронт утвердження української мови. Тому для нас велика честь приєднатися до континентальної родини мовних інституцій», – розповів омбудсмен.

EFNIL об’єднує національні мовні інституції країн-членів ЄС. Основні завдання – контроль за дотриманням мовного законодавства, захист державних мов, збір матеріалів про мовну політику в ЄС, заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.

За словами омбудсмена, з членством в EFNIL Україна отримує можливість формувати стратегію законодавчого захисту державної мови як майбутньої мови Європейського Союзу.

«У цей непростий для України час нам дуже важлива підтримка провідних мовних інституцій Європи – наших міжнародних партнерів», – підкреслив Кремінь.

Мовний омбудсмен підкреслив, що свідомий перехід громадян на українську – це ефективний захист інформаційного поля, а всебічний розвиток мови – захист національних інтересів та спосіб протидіяти країні-агресору, боротьба за нашу незалежність.

Кремінь, виступаючи на засіданні Генеральній асамблеї EFNIL, повідомив європейських партнерів про ворожу політику геноциду та лінгвоциду, яку веде РФ.

Повідомляючи про відновлення навчального процесу в школах, окупанти наголошують, що такі предмети, як «українська мова», «українська література» та «історія України» вивчатися не будуть», – зазначив мовний омбудсмен.

У засіданні Генеральній асамблеї EFNIL взяли участь керівники національних мовних інституцій таких країн: