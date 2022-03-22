«Не будьте курортом для вбивць». Зеленський звернувся до парламенту Італії

Зеленський: потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви або найманців десь в Лівії, а щоб Росія шукала мир

Президент закликав Італію посилити санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до парламенту Італії. За його словами, ті, хто в Росії віддає накази воювати, і ті, хто пропагують війну, використовують Італію як місце для відпочинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

«Тому не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм всю нерухомість, яхти, рахунки, заблокуйте активи всіх, хто має вплив в Росії. Нехай вони його застосують для миру, щоб коли-небудь повернутися до вас. Підтримайте більшість санкцій проти Росії, повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти, підтримайте заборону для російських кораблів заходити в свої порти. Не повинно бути жодного виключення з санкційного режиму для російських банків», – додав Зеленський.

Він закликав парламент Італії підтримати посилення санкцій проти Росії.

«Вторгнення не зупиняється майже місяць, значить потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви або найманців десь в Лівії, а щоб Росія шукала мир. Щоб одна – єдина людина шукала мир», – зазначив Зеленський, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

До слова, увечері 21 березня, наприкінці 26-го доби героїчного протистояння Українського народу російським окупантам президент Володимир Зеленський звернувся до жителів українських міст.