Кремль назвав міфом новий мирний план щодо Донбасу

Представник від Росії на переговорах у нормандському форматі Дмитро Козак обвинуватив українську владу в затягуванні конфлікту на Донбасі

Представник Кремля заявив, що Україна шукає відмовки, щоб не вести діалог із представниками Донбасу,

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявляє, що не існує жодного нового мирного плану з урегулювання конфлікту на Донбасі, про який говорять у Києві.

«Щодо «нового мирного плану». На столі переговорів його немає. Це черговий міф. У будь-якому разі, про що йдеться, ніхто з учасників мінського та нормандського форматів не знає», – сказав Козак у вівторок, 16 березня, в інтерв'ю російському агентству «Інтерфакс».

Козак, який є представником від Росії на переговорах у нормандському форматі на рівні політрадників, розповів, що 8 лютого «представники Німеччини та Франції здійснили чергову спробу погодити «компромісний проєкт» рекомендацій нормандського формату для Контактної групи з метою підготовки там «дорожньої карти» із всеосяжного політичного врегулювання конфлікту відповідно до мінських угод».

При цьому представник Кремля зазначив, що «проєкт є надмірно «компромісним» у тому сенсі, що його обтічні положення спричинять нові нерозв'язні суперечності у Контактній групі».

У зв'язку з цим, пояснив Козак, 16 лютого Росія направила всім учасникам переговорів уточнювальні поправки та запропонувала Києву представити свої пропозиції до німецько-французького проєкту, а також викласти позицію щодо російських поправок. «Відтоді українські колеги зберігають багатозначне мовчання...», – сказав він.

Козак також обвинуватив українську владу в затягуванні конфлікту на Донбасі. «Всі дії Києва свідчать про намір затягнути, заморозити конфлікт. Не випадково почали говорити про якусь «стіну Донбасу». Розкручується версія і про бажання Росії «впровадити отруєну пілюлю Донбасу у здорове політичне тіло України». Жодних таємних планів у Росії немає», – сказав Козак.

Представник Кремля заявив, що Україна шукає відмовки, щоб не вести діалог із представниками Донбасу, і через це вважає необов'язковою резолюцію Ради Безпеки ООН 2202, що затвердила мінські домовленості. Козак на переговорах «нормандської четвірки» на рівні політичних радників також обвинуватив Київ у черговому загостренні ситуації, збільшенні частоти та кількості обстрілів на Донбасі.

Окрім того, Козак стверджує, що переговори в «нормандському форматі» суттєво змінилися, тепер обговорюються конкретні проєкти рішень, але Україна знизила свою активність. При цьому він зауважив, що Росії поки що «не вдається подолати принцип вельми дивної конфіденційності нормандських переговорів». «За конфіденційність виступає Україна. В цьому з посиланнями на дипломатичні традиції її підтримують Німеччина та Франція...» – сказав Козак.

Раніше радник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів деталі плану Німеччини та Франції щодо врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на рівні «нормандського формату».

За словами Арестовича, план не має суттєвих відмінностей і є розвитком всіх тих домовленостей, які були раніше досягнуті в межах нормандського і мінського форматів. Він додав, що це більш уточнений документ, який прив'язує дії календарно. «Цей план - це не що інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в нормандському і мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку. З ініціативи Франції та Німеччини були представлені так звані кластери перемир'я», – розповів він.

Арестович додав, що ці плани не показують широкій публіці в Україні, тому що сторони переговорів домовилися, «щоб уникнути розмов-пересудів, інформаційного впливу, неправомірних чуток, – не повідомляти те, про що перемовляються, до моменту, коли буде укладено угоду».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.

Услід за цим глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.

Натомість у МЗС Росії кажуть, що їм не відомо про план врегулювання на Донбасі, про який повідомив Єрмак.

Джерело: DW