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    Доба на Донбасі: бойовики 10 разів зірвали режим тиші

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    На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь - Доба на Донбасі: бойовики 10 разів зірвали режим тиші

    На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь

    Бойових втрат серед наших військових немає

    Протягом минулої доби, 15 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу Об'єднаних сил.

    Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», у передмісті населених пунктів Верхньоторецьке та ВодянЕ, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Неподалік населених пунктів Лебединське та Трудівське російсько-окупаційні війська вели обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

    Поблизу селища Гнутове окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, а біля Мар’їнки –стрілецьку зброю.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поруч містечка Південне, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших військових немає.

    «Варто наголосити, що за даними СЦКК більшість обстрілів позицій Збройних Сил України здійснюється з метою провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь.

    Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші», – додали у штабі.

    Станом на 7 годину ранку 16 березня обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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