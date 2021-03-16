Доба на Донбасі: бойовики 10 разів зірвали режим тиші
На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь
Бойових втрат серед наших військових немає
Протягом минулої доби, 15 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу Об'єднаних сил.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», у передмісті населених пунктів Верхньоторецьке та ВодянЕ, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населених пунктів Лебединське та Трудівське російсько-окупаційні війська вели обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу селища Гнутове окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, а біля Мар’їнки –стрілецьку зброю.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поруч містечка Південне, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших військових немає.
«Варто наголосити, що за даними СЦКК більшість обстрілів позицій Збройних Сил України здійснюється з метою провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь.
Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші», – додали у штабі.
Станом на 7 годину ранку 16 березня обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, резюмується у звіті.