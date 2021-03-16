Перший випуск телепрограми Мендель обурив мешканців окупованого міста на Донбасі

Мендель неправильно поставила наголос у назві містечка на окупованій частині Донеччини

Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель у своїй новій передачі на телеканалі «Дом», що транслюється на окупованих територіях, допустила важливу помилку. Про це розповів журналіст Сергій Стуканов, який переїхав до Києва із Донецька.

Стуканов на своїй сторінці в мережі Facebook зазначив, що Мендель неправильно поставила наголос у назві містечка на окупованій частині Донеччини – Сне́жное, а не Снежно́е.

«Хороша» підготовка до спілкування з окупованими територіями. Деталі насправді важать – помилився із наголосом і викликав не повагу, а роздратування. Уявіть, що ваше місто назвали Киї́в, Харкі́в або, наприклад, Вінни́ця. Чим це краще за іхтамнєтів із Ростова, які бігали по Донецьку під час русской вєсни й помилялися з назвами елементарних локацій, наприклад, запитували, як проїхати до бОссе (насправді боссЕ)?», – написав він.

Раніше співголова фракції «Європейська солідарність» та колишня прессекретарка президента Віктора Ющенка Ірина Геращенко розповіла, що здивована поведінкою Мендель.

Нагадаємо, прессекретарка Зеленського буде вести щотижневу передачу на телеканалі «Дом», що транслюється на окупованих територіях. Пілотний випуск у соцмережах каналу вийшов 15 березня.

Раніше Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

Раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.