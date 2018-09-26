Кремлівського пропагандиста Вишинського не доставили до суду, засідання відклали



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Фото: Крим.Реалії Кирило Вишинський у суді

Розгляд апеляції на арешт керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського перенесли на 2 жовтня

Апеляційний суд Херсонської області 26 вересня відклав розгляд апеляції у справі обвинуваченого в державній зраді керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, повідомляє «Крим.Реалії».

Згідно з повідомленням, розгляд справи перенесли через те, що Вишинського не доставили на засідання.

На суді також присутній батько Кирила Вишинського Валерій. За його словами, він хотів побачити сина і привіз йому передачу.

Як розповів у коментарі журналістам адвокат Андрій Доманський, Валерій Вишинський уже відвідував сина у Херсонському СІЗО раніше. Однак чи зможе він зробити це сьогодні, невідомо «через складну процедуру отримання дозволів».

«Усе вирішує слідчий. Сторона захисту клопотатиме перед слідством про отримання такого дозволу і про можливість побачитися батькові з сином», – розповів Доманський.

Розгляд апеляції на арешт Вишинського відклали до 2 жовтня.

Як повідомляв «Главком», у травні 2018 року суд заарештував Кирила Вишинського без права застави. Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Вишинський звинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро; гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через спосіб висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений до бази українського сайту «Миротворець», а в Росії у 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили медаллю «За об’єктивне висвітлення подій у Криму».

В СБУ також заявили, що під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, понад $200 тисяч та предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906».