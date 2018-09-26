Порошенко зайшов до переговорної кімнати Лаврова в ООН і потролив російські ЗМІ



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Порошенко пробув у кімнаті 15 секунд, після чого вийшов з неї

Президент України Петро Порошенко випадково зайшов до переговорної кімнати російської делегації на 73-й сесії Генасамблеї ООН, яка проходить в Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК.

Зазначається, що президент України випадково зайшов до переговорної кімнати, де в той час перебував міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

«Порошенко пробув у кімнаті 15 секунд, після чого вийшов з неї та пішов до зали засідань», – йдеться у повідомленні.

РБК зазначає, що один із російських журналістів встиг поставити українському президенту питання щодо пропозиції розмістити миротворців на Донбасі.

Порошенко не відповів, сказавши на ходу, що «жодних відповідей російським ЗМІ, ви – фейкньюз».

Як повідомлялось, президент України Петро Порошенко заявив, що розгортання миротворчої операції з мандатом ООН на Донбасі «може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу».

Раніше Порошенко назвав «замилюванням очей» пропозицію російського лідера Володимира Путіна щодо розташування миротворців на Донбасі.

За його словами, в той час, коли Україна пропонує створити на Донбасі справжню миротворчу місію ООН, яка б передбачала розташування міжнародних контингентів по всій зоні ведення бойових дій, Путін хоче обмежитися супроводом міжнародних спостерігачів. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/09/26/poroshenko_vypadkovo_zayshov_do_peregovornoi_kimnaty_lavrova_v_oon_i_potrolyv_1413997