Уряд готує санкції проти Росії через будівництво Керченського моста

«Закликаємо представників російської окупаційної влади і їхніх пособників задуматися про невідворотність покарання», – заявили в уряді

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пропонує ввести санкції проти Росії за будівництво Керченського моста і руйнування парків в окупованому Криму. Про це повідомляється на сайті відомства в середу, 8 вересня.

Зазначається, що Кабмін направив РНБО пакет санкцій відносно 24 юридичних та шести фізичних осіб, причетних до будівництва Керченського моста, його експлуатації, а також перепланування паркових територій і об'єктів культурної спадщини в Севастополі.

«Ми докладатимемо необхідних зусиль, щоб всі причетні до скоєння злочинів на території українського Криму понесли відповідальність за свої дії. З цією метою ми розвиватимемо більш тісну співпрацю з міжнародними партнерами. Закликаємо представників російської окупаційної влади і їхніх пособників задуматися про невідворотність покарання», – зазначив заступник міністра з питань реінтеграції Ігор Яременко.

Санкції передбачають блокування активів на території країни, заборону на в'їзд в Україну й участь у приватизації та оренди держмайна. Обмеження вводяться на п’ять років.

Напередодні президент увів у дію рішення РНБО про персональні санкції.

До слова, сьогодні ЄС продовжив санкції проти Росії.

Санкції, що діють з 2014 року, передбачають обмеження на поїздки та заморожування активів в Євросоюзі. Під них потрапляють 177 осіб і 48 організацій.

Раніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС збереже санкції проти Росії в силі до тих пір, поки не будуть реалізовані Мінські угоди. Він підкреслив, що контактує з президентом України Володимиром Зеленським з питання реалізації угод.

Нагадаємо, що у липні Європейський союз затвердив продовження економічних санкцій проти Росії. Обмеження застосовують за окупацію Криму.