Черговий напад агресії окупантів в Криму. Чубаров знайшов пояснення

«Окупанти питали Джелялова: навіщо ти поїхав на «Кримську платформу»?»

Після того як шантаж та ультиматумами на адресу потенційних учасників «Кримської платформи» з тріском провалилися, а саміт відбувся, Росія перейшла до реалізації своїх погроз. Арешти 3-4 вересня – яскравий приклад цього, вважає голова Меджлісу Рефат Чубаров.

«Думаю, успішність «Кримської платформи» підштовхнула ці репресії. І почали з кримських татар», – сказав Чубаров в інтерв’ю «Главкому».

Зі слів голови Меджлісу, переслідування кримських татар за всі ці роки окупації не припинялися, проте нинішні характерні тим, що серед затриманих уперше опинився перший заступник голови організації Наріман Джелялов, який з моменту окупації продовжував проживати та працювати у Криму.

«Наріман Джелялов – один з найавторитетніших наших людей у Криму. Він ніколи не ухилявся від об’єктивних оцінок того, що відбувається в Криму, виїжджав на різні міжнародні заходи, був учасником кримськотатарської делегації на «Кримській платформі». Тема «Кримської платформи» звучала від тих людей, які погрожували безпосередньо Наріману, коли він сидів у них у підвалі. Вони казали йому: «Навіщо ти туди поїхав?». Він був серед тих, хто брав участь у заходах «Кримської платформи» і разом з президентом відкривав офіс «Кримської платформи» в Києві», – наголосив Рефат Чубаров.

За його інформацією, Ельдару Одаманову та Шевкету Усеінову так званий суд кримської окупаційної влади вже обрав покарання за сфабрикованими обвинуваченнями.

«Уже відбулися судові засідання щодо обрання міри адміністративного покарання щодо Ельдара Одаманова. Йому присудили 15 діб утримання. Шевкет Усеінов отримав 14 діб. На суді сторона обвинувачення надала сфабриковані документи про те, що, мовляв, цих людей затримали через непокору представникам правоохоронних органів. Мовляв, у них не було з собою документів, які посвідчують особу і нібито вони чинили опір. Але цих документів і бути не могло у затриманих. Ельдара Одаманова затримали 3 вересня, вивезли з його дому у невідомому напрямку. Тоді ж під час обшуку вилучили документи, що посвідчують особу. Як з’ясувалося пізніше, до вечора 4 вересня він перебував в ізольованому приміщенні відділення поліції аеропорту Сімферополя, сидів у наручниках з мішком на голові. Потім його відпустили, виштовхали з відділку. Але коли він трохи відійшов від відділку, його знову зупинила поліція з питанням про документи. Звичайно, у нього їх не могло бути, бо йому їх не повернули. Подібна історія трапилася і з Шевкетом Усеіновим», – розповів Чубаров.

Як відомо, 3-4 вересня в окупованому Криму силовики затримали п’ятьох кримських татар: підприємця Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових, Шевкета Усеінова та першого заступника Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова. Їх звинуватили у причетності до підриву газопроводу в районі Перевального, що неподалік Сімферополя, за що перебачено до 15 років ув’язнення.

За повідомленням Офісу генерального прокурора України, окупанти катували Нарімана Джелялова. За фактом катування заступника глави Меджлісу прокуратура АР Крим відкрила кримінальну справу.

6 вересня «суд» в окупованому Криму заарештував заступника голови Меджлісу на два місяці. Братів Азіза і Асана Ахтемових підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя відправив у СІЗО до 4 листопада.