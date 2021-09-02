Коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна – Пєсков озвучив новий прогноз

У Кремлі вважають, що зарано говорити про зустріч президентів України і РФ

Речник російського президента Дмитро Пєсков сумнівається, що зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна пройде у поточному році. Про це він заявив в інтерв’ю російським ЗМІ.

За словами Пєскова, поки зарано говорити про порядок денний можливої зустрічі керівництва Росії і України.

«Можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає можливості такого спілкування, але при цьому по лінії адміністрацій президента – Офіс президента України і Адміністрація президента Росії – поки (сторони, – ред.) далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний такої можливої зустрічі», – сказав він.

При цьому речник Кремля висловив сумнів, що така зустріч може відбутися до кінця 2021 року. «Я не думаю», – відповів він на відповідне питання.

Раніше Дмитро Пєсков заявив, що стаття Путіна – це «глибокий і дуже хороший привід для обговорення» лідерів РФ і України. А на думку політолога Станіслава Бєлковського, Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, аби полагодити стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.

Нагадаємо, Путіну «зовсім не подобається» прагнення України вступити в НАТО.

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