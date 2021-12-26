Шустер розповів, що стало початком кінця Зеленського

Шустер вважає, що РНБО зараз діє не у правовому полі

Журналіст звинуватив президента у використанні більшовицьких методів

Журналіст Савік Шустер у програмі «Україна з Тиграном Мартиросяном» поділився думками щодо того, коли настав «початок кінця» нинішньої влади. Так, за його версією, поворотним моментом стало рішення використовувати Раду національної безпеки та оборони як інструмент каральної політики.

«У момент, коли вони вирішили, що це прут, це наш інструмент, це наш лом. Правове поле не грає жодної ролі. З цим інструментом у руках ми покараємо всіх, кого вважаємо за потрібне, ми собі розчистимо територію і будемо реально панувати. Ось у цей момент, я вважаю, настав початок кінця», – сказав Савік Шустер.

Журналіст зауважив, невідомо, хто саме ухвалив рішення щодо РНБО, однак при цьому точно мав бути президент, адже Зеленський – його голова.

Шустер також сказав, що покарання від РНБО – це «більшовицький метод».

Раніше журналіст Савік Шустер прокоментував чутки про те, що олігарх Рінат Ахметов прилітав на його день народження до Вільнюса та обирав там майбутнього президента.

Також представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.

До слова, напередодні адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що РНБО може запровадити проти нього санкції та заарештувати його активи. Новіков зазначив, що наступні два-три тижні покажуть, чи наважиться влада застосувати санкції РНБО щодо Порошенка.

Відомо також, що президент України Володимир Зеленський доручив скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони. Засідання відбудеться 29 грудня 2021 року.

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