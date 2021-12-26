Шустер розповів, чи обрав Ахметов у Вільнюсі майбутнього президента

Шустер запевняє, що святкував на людях, тож проводити таємні переговори там було б важко

Журналіст прокоментував чутки про візит олігарха на його день народження

Журналіст Савік Шустер прокоментував чутки про те, що олігарх Рінат Ахметов прилітав на його день народження до Вільнюса та обирав там майбутнього президента.

«Слухайте, справді треба бути недоумками чи що. Якщо хтось організовує секретні зустрічі, то точно не на днях народження і точно не у відкритих місцях, публічних», – сказав Шустер у програмі «Україна з Тиграном Мартиросяном».

За словами журналіста, він святкував у культовому кафе «Нерігна». Це досить відоме та популярне місце. Крім того, у Вільнюсі тоді відбувалася ціла низка знакових та помітних подій, тож проводити там таємні переговори було б нерозумно.

«У Вільнюсі саме намічався Форум вільної Росії, куди приїжджав і Ходорковський, і Каспаров. У цій напрузі, плюс ще те, що відбувається на кордоні з Білоруссю, і в цей момент вибрати саме Вільнюс, відкрите місце, щоб обговорювати якесь таємне, джеймсбондівське майбутнє України. Треба мати здоровий глузд. Щоб таке писати, потрібна уява. Або чиясь підказка. Тут не знаю, не можу сказати», – пояснив Шустер.

Нагадаємо, раніше у розслідуванні журналістів «Української правди» повідомлялося, що Олігарх Рінат Ахметов літав у Вільнюс, щоби зустрітися з лояльними до нього політиками і громадськими діячами. Ціль поїздки – обрати майбутнього президента України, а також кандидатів в депутати Верховної Ради.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах.

До того ж сама поява Савіка Шустера на зустрічі з президентом викликала нервовий регіт у глави держави.

Раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.

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