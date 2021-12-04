Шустер підтвердив, що Ахметов був на його дні народженні у Вільнюсі

Шустер визнав, що Ахметов привітав його з днем народженням у Вільнюсі

Шустер звернувся до Нацполіції України та литовських парламентарів, щоб з'ясувати, хто фільмував його та його гостей

Телеведучий Савік Шустер підтвердив, що бізнесмен Рінат Ахметов був на святкуванні його дня народження у Вільнюсі, куди запросили і колишніх топпосадовців України. Про це телеведучий сказав в етері програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов в етері програми запитав у телеведучого, то чи був Рінат Ахметов на його святі та чи обговорював він там спробу державного перевороту, про що говорив президент Володимир Зеленський.

На що Шустер відповів: «Ну, прилетіла людина, привітала. Ну і все. Який державний переворот? Хто говорив про політику? Я зі своїми дітьми буду це обговорювати? Чи з литовськими парламентарями? Це чиста маніпуляція».

Шустер заявив, що вже звернувся до Нацполіції України та литовських парламентарів, щоб з'ясувати, хто фільмував його та його гостей.

Нагадаємо, на днях журналісти оприлюднили розслідування, де вказувалося, що олігарх Рінат Ахметов літав у Вільнюс, щоби зустрітися з лояльними до нього політиками і громадськими діячами. Ціль поїздки, за версією ЗМІ, – обрати майбутнього президента України, а також кандидатів в депутати Верховної Ради.

22 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото із написом «Це саме те що ви подумали», на якому він, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, Дмитро Гордон, доктор Євген Комаровський стоять з обладунками на березі озера.

Журналісти провели розслідування і їм вдалося дослідити за яких обставин було зроблене це фото і хто з відомих особистостей не потрапив у кадр. Зазначається, що низка українських політиків літали в Вільнюс на святкування дня народження Савіка Шустера. Окремим чартером, через Париж, у Вільнюс прилетів і сам Ахметов, але на день народженні Шустера він начебто не був присутній.

Тепер, як підтвердив Комаровський, олігарх таки був на святі.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах.

До того ж сама поява Савіка Шустера на зустрічі з президентом викликала нервовий регіт у глави держави.

Раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.

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