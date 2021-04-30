Стала відома дата візиту Блінкена в Україну

Держсекретар США зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

«Він зустрінеться з президентом Зеленським і представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям агресії Росії», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Держсекретар США відвідає Україну наступного тижня. Як відзначили в Держдепі, Блінкен зустрінеться з президентом Володимром Зеленським, з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими чиновниками і представниками українського громадянського суспільства. Мета зустрічей – підтвердити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України на тлі тривалої агресії Росії.

Блінкен в інтерв'ю Норі О’Доннелл повідомив, що президент Росії Володимир Путін за останні кілька днів повернув частину із понад 100 000 військових, які він накопичив на українському кордоні.

«На кордоні з Україною було накопичено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася. Я не можу сказати вам, що ми знаємо про наміри пана Путіна. Є ціла низка речей, які він міг би зробити або не робити. І ми побачили протягом останніх кількох днів, що деякі з них фактично почали відступати», – сказав Блінкен.

Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку, відзначало видання.

Зазначимо, провідний фахівець Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор вважає, що Байден може відвідати Україну влітку.

Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком