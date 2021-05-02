Кулеба пояснив, навіщо Зеленському зустріч з Путіним

Глава МЗС наголосив, що зустріч потрібна Зеленському, оскільки рішення щодо війни на Донбасі ухвалює саме Путін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президенту України Володимиру Зеленському необхідна зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним, аби припинити війну на Донбасі.

Як заявив Кулеба в інтерв'ю «Радіо Свобода», зустріч потрібна Зеленському, оскільки рішення щодо війни на Донбасі ухвалює саме Путін.

«Основна мета зустрічі – це припинення війни в Україні, деокупація наших територій. Запевняю, коли президент говорить про деокупацію, він має на увазі і Донбас, і Крим», – сказав Кулеба.

Він додав, що вважає таку позицію України правильною.

«Вже рік ми не відбиваємося від російських пропозицій, а нав'язуємо, пропонуємо самі різні опції та створюємо ситуації, тобто змушуємо Росію реагувати. І в цьому випадку саме президент Путін змушений шукати, як правильно відповісти на ініціативу президента Зеленського», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ увчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім із Росією.

Згодом, 26 квітня, Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його офісу Андрію Єрмаку.

А 28 квітня Зеленський запропонував нову країну для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він хоче провести переговори у Ватикані.

Згодом Папа Римський відреагував на пропозицію Зеленського.