Держсекретар США відвідає Україну наступного тижня

Блінкен повідомив, що він відправиться в Україну наступного тижня на тлі зростаючої напруженості з Росією

Наступного тижня глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен відвідає Україну. Про це повідомляє CBS.

«Держсекретар Блінкен повідомив, що він відправиться в Україну наступного тижня на тлі зростаючої напруженості з Росією», – зазначено в повідомленні.

В інтерв'ю телеканалу, повна версія якого вийде 2 травня, Блінкен також підкреслив, що важко прочитати думки глави Кремля Володимира Путіна.

«Ми не можемо точно сказати, що на думці у пана Путіна. Але ми знаємо, що скупчення російських військ біля кордонів було найбільшим із 2014 року. І зараз ми бачимо, що війська почали відводити», – заявив Блінкен.

Водночас глава Держдепу зазначив, що Штати стежать за відведенням російських військ від українського кордону.

Кілька днів тому CNN, посилаючись на свої джерела, повідомив, що глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен може незабаром відвідати Україну. Зустріч мала б відбутися вже в травні 2021 року.

Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку, відзначало видання.

Зазначимо, провідний фахівець Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор вважає, що Байден може відвідати Україну влітку.

Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком