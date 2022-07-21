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    Політика

    Британія готує нові поставки озброєння Україні

    Британія також забезпечить Україні контрбатарейні радіолокаційні системи та сотні безпілотників - Британія готує нові поставки озброєння Україні
    Британія також забезпечить Україні контрбатарейні радіолокаційні системи та сотні безпілотників
    фото з відкритих джерел

    Воллес: «Ми забезпечимо Україні інструменти захисту від незаконного вторгнення Путіна»

    Велика Британія передасть десятки артилерійських установок та понад 1600 протитанкових засобів. Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес, пише Reuters.

    «Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо Україні інструменти захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна», – йдеться в заяві Уоллеса.

    Воллес заявив, що Британія також забезпечить контрбатарейні радіолокаційні системи, сотні безпілотників і понад 50 000 патронів.

    Він зазначив, що Британія продовжить надавати Україні допомогу в обороні проти агресії Росії. Зазначається, що активізація військової підтримки відбулася після того, як прем'єр-міністр Британії, який вже подав у відставку, Борис Джонсон пообіцяв Україні ще 1,2 мільярда доларів оборонної допомоги.

    Британія відіграла велику роль в організації постачання і радянського, і іноземного сучасного озброєння Україні. Країна стала і брокером, і службою доставки. Так, як приклад, Лондон і Осло домовилися, що Великобританія відправить в Україну реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і отримає аналогічне старе обладнання з Норвегії в обмін на можливість його модернізації.

    Нагадаємо, Джонсон пообіцяв Україні підтримку Британії навіть після його відставки.

    Також стало стало відомо, скільки ще Himars отримає Україна від США.

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    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна озброєння окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Британія готує нові поставки озброєння Україні