Британія готує нові поставки озброєння Україні
Воллес: «Ми забезпечимо Україні інструменти захисту від незаконного вторгнення Путіна»
Велика Британія передасть десятки артилерійських установок та понад 1600 протитанкових засобів. Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес, пише Reuters.
«Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо Україні інструменти захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна», – йдеться в заяві Уоллеса.
Воллес заявив, що Британія також забезпечить контрбатарейні радіолокаційні системи, сотні безпілотників і понад 50 000 патронів.
Він зазначив, що Британія продовжить надавати Україні допомогу в обороні проти агресії Росії. Зазначається, що активізація військової підтримки відбулася після того, як прем'єр-міністр Британії, який вже подав у відставку, Борис Джонсон пообіцяв Україні ще 1,2 мільярда доларів оборонної допомоги.
Британія відіграла велику роль в організації постачання і радянського, і іноземного сучасного озброєння Україні. Країна стала і брокером, і службою доставки. Так, як приклад, Лондон і Осло домовилися, що Великобританія відправить в Україну реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і отримає аналогічне старе обладнання з Норвегії в обмін на можливість його модернізації.
Нагадаємо, Джонсон пообіцяв Україні підтримку Британії навіть після його відставки.
Також стало стало відомо, скільки ще Himars отримає Україна від США.