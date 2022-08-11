Збирав дані про постачання західного озброєння: СБУ затримала киянина

Правоохоронці встановили, що чоловік був завербованих для розвідувально-підривної діяльності

Зловмиснику повідомлено про підозру у держзраді

Служба безпеки запобігла передачі в РФ закритої інформації щодо міжнародного військово-технічного співробітництва України з країнами Заходу. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«В ході слідчо-оперативних дій, затримано глибоко законспірованого російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну. Насамперед, зловмисника цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування зарубіжних озброєнь. Крім того, у разі одержання розвідувальних матеріалів, ворог мав намір використати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони.

Ймовірним зрадником є мешканець Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону. Для збору закритих відомостей, зловмисник використовував особисті зв’язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Свою «зацікавленість» іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для «експертних» публікацій у соцмережах.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого, правоохоронці виявили електронні засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з російським «куратором». Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії.