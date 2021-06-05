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    Байден у понеділок зустрінеться з генсеком НАТО

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    Байден&nbsp;і Столтенберг говоритимуть про формування спільної відповіді на загрози кібератак - Байден у понеділок зустрінеться з генсеком НАТО

    Байден і Столтенберг говоритимуть про формування спільної відповіді на загрози кібератак

    Фото з відкритих джерел

    Сторони обговорять майбутній саміт НАТО в Брюсселі

    Президент США Джо Байден особисто обговорить з генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом в Білому домі виклики, які створюють перед країнами НАТО Росія, Китай, а також інші глобальні загрози.

    Зустріч запланована на 7 червня, розповіла під час брифінгу речниця адміністрації президента США Джен Псакі, – повідомляє Укрінформ.

    «Наступного тижня, в понеділок, президент проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Білому домі», – зауважила Псакі.

    Вона уточнила, що сторони обговорять майбутній саміт НАТО в Брюсселі, запланований на 14 червня, а також «багато інших питань з порядку денного НАТО, в тому числі посилення трансатлантичної безпеки на тлі викликів з боку Росії й Китаю».

    Окремо Байден і Столтенберг говоритимуть про формування спільної відповіді на загрози кібератак, а також кліматичних змін та інших викликів.

    «Як ми підкреслювали раніше, відновлення наших альянсів є пріоритетом для нинішньої адміністрації, і наш союз в НАТО є значною частиною цього процесу», – підкреслила Псакі.

    Як повідомлялося раніше Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним.

    Під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден НАТО саміт Китай
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    Байден у понеділок зустрінеться з генсеком НАТО