Байден у понеділок зустрінеться з генсеком НАТО

Байден і Столтенберг говоритимуть про формування спільної відповіді на загрози кібератак

Сторони обговорять майбутній саміт НАТО в Брюсселі

Президент США Джо Байден особисто обговорить з генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом в Білому домі виклики, які створюють перед країнами НАТО Росія, Китай, а також інші глобальні загрози.

Зустріч запланована на 7 червня, розповіла під час брифінгу речниця адміністрації президента США Джен Псакі, – повідомляє Укрінформ.

«Наступного тижня, в понеділок, президент проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Білому домі», – зауважила Псакі.

Вона уточнила, що сторони обговорять майбутній саміт НАТО в Брюсселі, запланований на 14 червня, а також «багато інших питань з порядку денного НАТО, в тому числі посилення трансатлантичної безпеки на тлі викликів з боку Росії й Китаю».

Окремо Байден і Столтенберг говоритимуть про формування спільної відповіді на загрози кібератак, а також кліматичних змін та інших викликів.

«Як ми підкреслювали раніше, відновлення наших альянсів є пріоритетом для нинішньої адміністрації, і наш союз в НАТО є значною частиною цього процесу», – підкреслила Псакі.

Як повідомлялося раніше Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним.

Під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.

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