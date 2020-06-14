Нардепи пропонують зобов’язати роботодавців відшкодовувати працівникам моральну шкоду за «душевні страждання»



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У ВР зареєстрували законопроект щодо відшкодування шкоди за біль та жаль

Зареєстрований у Раді законопроект пропонує викласти статтю 237-1 КЗпП у новій редакції

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт Закону України № 3605 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди за біль та жаль». Ініціаторами законопроєкту є 14 депутатів від «Слуги народу». Головним комітетом з його розгляду визначено Комітет з питань правової політики.

Законопроєкт № 3605 пропонує викласти статтю 237-1 КЗпП у новій редакції. Роботодавець відшкодовуватиме шкоду за біль та жаль працівнику, якщо порушення його законних прав призвели до моральних та/або душевних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків та/або депресії і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Порядок відшкодування шкоди за біль та жаль визначатиме законодавство.

Також пропонують внести зміни до Цивільного кодексу України. Шкода за біль та жаль полягає, зокрема, при втручанні у приватне життя особи внаслідок несанкціонованої фотозйомки, розголошення відомостей про приватне життя, розголошення недостовірної інформації про особу, у порушенні ділової етики та норм трудового законодавства.

Автори законопроекту вважають, що запровадження передбачених законопроектом змін створить правове підґрунтя для реформування законодавства України з метою його інтеграції до європейських цінностей та надасть можливість наближення до європейських цінностей у визначені моральної шкоди.

Нагадаємо, у Верховній Раді очікують, що проблем з прийняттям законопроєкту про референдум не буде. Прогнозується, що парламент може схвалити його в першому читанні вже в наступний четвер, 18 червня.