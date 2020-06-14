Сестра Кім Чен Ина погрожує Південній Кореї військовими діями



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Сестра Кім Чен Ина погрожує Південній Кореї військовими діями

Представник МЗС заявив, що Північна Корея продовжить нарощувати свій військовий потенціал у відповідь на можливу загрозу з боку США

Сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чен пригрозила Південній Кореї військовими діями з боку армії КНДР.

Про це повідомляє Deutsche welle.

«Здійснюючи свою владу, санкціоновану верховним лідером, нашою партією і державою, я дала вказівку відділу, що відповідає за справи з ворогом, рішуче виконати наступну дію. Наша армія теж визначить щось для того, щоб заспокоїти обурення нашого народу і, звичайно, виконає це», - сказала сестра Кім Чен Ина, не надавши подробиць, про які саме заходи йдеться.

Разом з тим, вона підтвердила намір закрити відділ зв'язків з Сеулом місті в Кесонгу, назвавши Південну Корею «ворогом«.

Заява Кім Йо Чен була озвучена через кілька годин після того, як інший північнокорейський чиновник заявив про необхідність припинення Сеулму розмов про скорочення Пхеньяном свого ядерного арсеналу. Представник МЗС заявив, що Північна Корея продовжить нарощувати свій військовий потенціал у відповідь на можливу загрозу з боку США.

В останні місяці вплив Кім Йо Чен зростає на тлі чуток про проблеми зі здоров'ям її брата. Крім того, що її вважають найвпливовішою жінкою в КНДР, нещодавно державні ЗМІ підтвердили, що Кім Йо Чон взяла на себе відповідальність за зв'язки із Південною Кореєю.

Нагадаємо, останній саміт КНДР — США пройшов в Ханої 27-28 лютого 2019 року. Переговори президентів двох країн завершилися достроково під час другого дня саміту. Сторони також не дійшли згоди щодо низки питань.

За словами Дональда Трампа, переговори зірвалися через те, що КНДР зажадала повного скасування санкцій. У КНДР заявили, що до провалу переговорів між лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом привела «самовільна і нечесна» позиція Штатів.

До слова, у КНДР розривають усі «гарячі лінії» з Південною Кореєю.