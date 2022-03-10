Ердоган хоче бути посередником між Україною та РФ і чекає поступок від США

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує зусилля для досягнення політичного вирішення між Росією та Україною

Ердоган виторговує у США скасування санкцій

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розцінює сьогоднішню тристоронню зустріч в Анталії як перемогу дипломатії, оскільки міністри закордонних справ України та Росії мали можливість поспілкуватися. Про це йшлося в ході телефонної розмови президентів США та Туреччини, повідомляє Укрінформ із посиланням на директорат з управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Ердоган зазначив, що Туреччині важливо підтримувати діалог з Україною та Росією.

«Туреччина продовжує зусилля для досягнення політичного вирішення між Росією та Україною, для країни важливо мати можливість розмовляти з обома сторонами і бути посередником для пошуку рішення у разі поглиблення кризи», - сказав Ердоган.

Піднімаючи питання закупівлі Туреччиною 40 нових літаків у США та модернізацію існуючих F-16, він висловив сподівання на швидку реалізацію та відміну санкцій.

«Настав час скасувати всі несправедливі санкції проти Туреччини у сфері оборонної промисловості», - передають слова президента Туреччини.

Нагадаємо, сьогодні пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у рамках тристороннього саміту за участі голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Після зустрічі глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що вони не домовилися про жодне припинення вогню і що Лавров не обіцяв жодних гуманітарних коридорів для евакуації мешканців Маріуполя

Як заявив міністр МЗС Сергій Лавров, бомбардування окупаційними військами лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.