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    Ердоган хоче бути посередником між Україною та РФ і чекає поступок від США

    Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує зусилля для досягнення політичного вирішення між Росією та Україною - Ердоган хоче бути посередником між Україною та РФ і чекає поступок від США
    Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує зусилля для досягнення політичного вирішення між Росією та Україною

    Ердоган виторговує у США скасування санкцій

    Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розцінює сьогоднішню тристоронню зустріч в Анталії як перемогу дипломатії, оскільки міністри закордонних справ України та Росії мали можливість поспілкуватися. Про це йшлося в ході телефонної розмови президентів США та Туреччини, повідомляє Укрінформ із посиланням на директорат з управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

    Ердоган зазначив, що Туреччині важливо підтримувати діалог з Україною та Росією.

    «Туреччина продовжує зусилля для досягнення політичного вирішення між Росією та Україною, для країни важливо мати можливість розмовляти з обома сторонами і бути посередником для пошуку рішення у разі поглиблення кризи», - сказав Ердоган.

    Піднімаючи питання закупівлі Туреччиною 40 нових літаків у США та модернізацію існуючих F-16, він висловив сподівання на швидку реалізацію та відміну санкцій.

    «Настав час скасувати всі несправедливі санкції проти Туреччини у сфері оборонної промисловості», - передають слова президента Туреччини.

    Нагадаємо, сьогодні пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у рамках тристороннього саміту за участі голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

    Після зустрічі глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що вони не домовилися про жодне припинення вогню і що Лавров не обіцяв жодних гуманітарних коридорів для евакуації мешканців Маріуполя

    Як заявив міністр МЗС Сергій Лавров, бомбардування окупаційними військами лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Росія США Джозеф Байден війна Сергій Лавров Дмитро Кулеба #stoprussia
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    Ердоган хоче бути посередником між Україною та РФ і чекає поступок від США