Після 20 днів нищівної війни Лавров заговорив про любов до українців

Лавров: «Ми ніколи не мали жодних претензій до українського народу»

Глава МЗС РФ Сергій Лавров після 20 днів окупаційної війни, поклявся в любові до українців. Про те, що Росія не мала жодних претензій до України, він заявив в інтерв'ю одному із російських ЗМІ.

«Ми ніколи не мали жодних претензій до українського народу. Я люблю українську культуру, український гумор... Український народ стали дебілізувати та налаштовувати проти росіян», – заявив він.

Нагадаємо, німецькі журналісти критично поставилися до виступу Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у Туреччині та назвали його брехуном. Як заявив міністр МЗС Сергій Лавров, бомбардування окупаційними військами лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

Нагадаємо, пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у рамках тристороннього саміту за участі голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.