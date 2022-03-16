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    Після 20 днів нищівної війни Лавров заговорив про любов до українців

    Лавров вважає. що українців зумисно налаштовують проти росіян - Після 20 днів нищівної війни Лавров заговорив про любов до українців
    Лавров вважає. що українців зумисно налаштовують проти росіян
    фото з відкритих джерел

    Лавров: «Ми ніколи не мали жодних претензій до українського народу»

    Глава МЗС РФ Сергій Лавров після 20 днів окупаційної війни, поклявся в любові до українців. Про те, що Росія не мала жодних претензій до України, він заявив в інтерв'ю одному із російських ЗМІ.

    «Ми ніколи не мали жодних претензій до українського народу. Я люблю українську культуру, український гумор... Український народ стали дебілізувати та налаштовувати проти росіян», – заявив він.

    Нагадаємо, німецькі журналісти критично поставилися до виступу Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у Туреччині та назвали його брехуном. Як заявив міністр МЗС Сергій Лавров, бомбардування окупаційними військами лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

    Нагадаємо, пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у рамках тристороннього саміту за участі голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

    Теги: МЗС росія міністр війна Сергій Лавров бомбардування #stoprussia
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    Після 20 днів нищівної війни Лавров заговорив про любов до українців