Переговори Кулеби і Лавров завершені: подробиці

Переговори тривати майже півтори години

Зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у рамках тристороннього саміту за участі голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу завершена.

За підсумками переговорів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав брифінг.

За словами Кулеби, вони не домовилися про жодне припинення вогню і що Лавров не обіцяв жодних гуманітарних коридорів для евакуації мешканців Маріуполя. Проте МЗС України готове на нову зустріч у цьому ж форматі.

«Ми не можемо зупинити війну, якщо у країни, яка здійснила агресію і напад, немає бажання цього робити. Сьогодні я почув, що припинення вогню прив'язано Російською Федерацією до виконання вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України. У зв'язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, але поки їх немає... Ми будемо захищати наших людей від російської агресії», – заявив Кулеба.

Переговори тривати майже півтори години;

Україна запропонувала гуманітарний коридор з та до Маріуполя та режим припинення вогню на щонайменше добу, аби вирішити гуманітарні проблеми цивільних, але рф на це не погодилася

Сподіваюся, лавров проведе комунікацію з тими в росії, хто ухвалює ці рішення, і гуманітарний коридор запрацює.

Ми не можемо зупинити війну, якщо країна-агресор не має бажання цього робити.

Припинення війни пов‘язане з виконанням вимог, висунутими путіном Україні.

Україна не здалася, не здається і не здасться. Ми шукаємо демократичні рішення, але поки їх немає, ми будемо захищати землю від російської агресії.

Я готовий до цього формату ще раз, якщо росія буде готова до розмови, а не повторенню пропагандистських штампів та наративів про Україну. Нам потрібна предметна розмова без кліше.

Життя людини для нас є головною цінністю.

Лавров виступив за проведення тристоронніх консультації з експертами МАГАТЕ, України та росії щодо ядерної безпеки – Кулеба

Міністр закордонних справ відповів, що Україна готова для розмови з МАГАТЕ, але за умови, що російські війська вийдуть із ЧАЕС та ЗАЕС

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Зазначимо, Путін називав наступні умови для припинення війни проти України:

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у четвер, 10 березня, в Анталії, Туреччина, запланована тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії.