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    Економіка та фінанси

    Зеленський заявив, що Україна отримає новий «макрофін»

    Зеленський повідомив про новий&nbsp;&laquo;макрофін&raquo; від ЄС на суму 300 млн євро - Зеленський заявив, що Україна отримає новий «макрофін»
    Зеленський повідомив про новий «макрофін» від ЄС на суму 300 млн євро
    фото: Офіс президента

    Україна отримає ще 300 млн євро, зазначив Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Євросоюзі погодили виділення Україні нового «макрофіну» на суму 300 мільйонів євро. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

    «Домовились про новий «макрофін» ще 300 мільйонів євро на додачу до тих, щодо яких уже було ухвалено рішення», – повідомив Зеленський.

    Також Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з лідерами ЄС наступний пакет санкцій проти Росії.

    «Достатньо вагомий, щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожний постріл та кожна бомба мають свою ціну», – зазначив президент.

    Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 9 березня вирішив схвалити термінову допомогу Україні. Мовиться про пакет екстреного фінансування на $1,4 млрд.

    ООН виділить Україні ще $40 млн із Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

    Світовий банк оголосив про виділення майже $200 млн додаткового та перепрограмованого фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення.

    Теги: ЄС росія окупанти війна фінансування Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський заявив, що Україна отримає новий «макрофін»