Зеленський заявив, що Україна отримає новий «макрофін»

Зеленський повідомив про новий «макрофін» від ЄС на суму 300 млн євро

Україна отримає ще 300 млн євро, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Євросоюзі погодили виділення Україні нового «макрофіну» на суму 300 мільйонів євро. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

«Домовились про новий «макрофін» ще 300 мільйонів євро на додачу до тих, щодо яких уже було ухвалено рішення», – повідомив Зеленський.

Також Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з лідерами ЄС наступний пакет санкцій проти Росії.

«Достатньо вагомий, щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожний постріл та кожна бомба мають свою ціну», – зазначив президент.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 9 березня вирішив схвалити термінову допомогу Україні. Мовиться про пакет екстреного фінансування на $1,4 млрд.

ООН виділить Україні ще $40 млн із Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

Світовий банк оголосив про виділення майже $200 млн додаткового та перепрограмованого фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення.