Чи треба Україні вертати статус ядерної держави?

Зброя масового ураження – це не кулемет, за яким не треба особливого догляду

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Давайте я простым русским языком и логикой инженера обьясню про возврат ядерного статуса, чтобы не было иллюзий и завышенных ожиданий.

Начну с базовых вещей: Был ли реальный статус? Если он был, то почему мы этот статус потеряли? Можем ли мы обогащать уран? Можем ли мы клонировать технологию создания атомной бомбы? Можем ли мы воссоздать СС-20 с украинской ядерной головной частью?

Первое. Когда у тебя на территории стоят ракеты с ядерными боеголовками – это не означает что ты ядерная держава. Насколько мне известно, коды запуска нашего ракетно-ядерного арсенала находились в Москве, и мы не могли ни перенацелить ракеты, ни запустить их без ведома ЦУ.

То есть, прилететь нам на место базирования могло с легкостью, а вот использовать носитель по своему разумению мы не могли.

Сами ответьте себе на вопрос: были ли мы при таких обстоятельствах ядерной державой?

Второе. Физически (но больше теоретически) существовала возможность перестроить системы прицеливания на взаимодействие с нашими ЦУ, перепрограммировать ракеты, головки и их части так, как нам нужно, но на практике этим никто не занимался и проблему не решали.

Третье. Ядерное оружие – не пулемет «максим», у него ограниченные сроки хранения, жесткий регламент обслуживания и тяжелые последствия нарушений этих условий. И носители, и ядерные боеголовки должны обслуживать специалисты. Спецы для носителей у нас были, а вот обслуживать ядерные заряды, помещенные в головные части, мы не умели и не могли. А цена ошибки при хранении очень велика. Или ты все делаешь правильно, буква в букву, или в, противном случае, можно поиметь на своей территории не ядерный меч возмездия для врага, а грязную бомбу для собственного населения.

Четвертое. Обучение специалистов было невозможным, денег на поддержание не было, опыта не было. Задачу можно было решить в нашу пользу, но затратная часть на сохранение входного билета зашкаливала за разумные пределы.

Пятое. Мы отдали ядерное оружие не потому, что были глупыми или не понимали важности статуса члена Атомного клуба, а потому, что у нас не было ни технических, ни финансовых возможностей закрепиться в этом качестве без «руки Москвы».

Шестое. Мы попытались отдать статус подороже, в обмен на гарантии безопасности страны. Статус мы потеряли, а гарантии безопасности оказались фикцией. Ну, хотели, как лучше, получилось как всегда.

Седьмое. Теоретически мы можем научиться обогащать наш Украинский уран. Технологий всего две, воссоздать их не есть проблема. Дадут ли нам построить линию обогащения? Думаю, что вряд ли...

В свое время, имея деньги, технологии и необходимость, мы не стали даже пробовать организовать полный цикл по производству и утилизации топливных элементов для АЭС. Нам было невыгодно стать независимыми, теперь имеем, что имеем. Если бы не Вестингхауз с его сборками, то сегодня было бы совсем кисло.

Восьмое. Можем ли мы создать свою ядерную бомбу? По идее, можем. По научному потенциалу – можем. По факту – сильно сомневаюсь. Наличие ресурса не дает гарантий успешного решения задачи. Это годы, миллиарды долларов и каждодневная опасность получить по голове от соседей и союзников.

Грязную бомбу мы можем смастерить хоть завтра, на коленке. Технологичное изделие – только спустя годы, которых у нас нет

В рамках всех этих меморандумов, договоров об ограничении вооружений, мы уничтожили свою военную авиацию – от штурмовиков до стратегов, получив за это бусы и жвачку. А этого не стоило делать ни за какие деньги.

Наше общее – а зачем нам армия? Кто на нас нападет? – закончилось 2014-м годом. Крымом и Донбассом. Понятно, что ошибки были, и их надо исправлять, что в отдаленной перспективе нам будет спокойнее иметь атомное оружие, но ни завтра, ни послезавтра, ни через 5 лет, мы его иметь не будем.

Полагаю, что наращивая неядерный арсенал, возрождая авиацию и вертолетные войска, осваивая строительство беспилотников, мы сможем достичь нужных нам результатов без атомной или водородной бомбы за пазухой

Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Но надо быть реалистами.

Вчера Зеленский все сказал правильно. Из недействующих соглашений надо выходить. Это не означает, что завтра мы выкопаем атомную бомбу из под уничтоженных шахт запуска, это означает, что в своих планах мы перестанем полагаться на обманщиков и их обещания.

Вкратце, все.

Мы хотели мирного пути, но для нас его нет. Рядом агрессивная страна с невменяемым руководством.

Работаем над новыми критериями безопасности.

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Джерело: блог Яна Валетова

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