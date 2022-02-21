Путін злякався появи в України власної ядерної зброї

Очільник Росії вважає, що Україна має потенційні можливості отримати ядерну зброю

Очільник РФ Володимир Путін довільно у своєму зверненні інтерпретував виступ президента України Володимира Зеленського щодо ефективності та дієвості Будапештського меморандуму на Мінхенській безпековій конфренції як прямі наміри України створити ядерну зброю.

При цьому, на думку кремлівського диктатора, Україні, як державі, що володіє певними військовими технологіями, буде досить легко отримати ядерну зброю.

«Ми чули заяви, що Україна має намір створити власну ядерну зброю. І це не прості слова. Отримати тактичну ядерну зброю Україні буде простіше, ніж багатьом країнам. особливо за підтримки західних країн, щоб створити загрозу нашій країні. Цього не можна виключати», – вважає Путін.

Очільник Кремля додав, що Росія не може залишати без уваги ці небезпеки та змушена своєчасно реагувати них.

Також в ході свого виступу Путін пригрозив Україні: «готові показати справжню декомунізацію».

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