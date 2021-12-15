Кулеба: Україна, Німеччина і Франція повертають РФ за стіл переговорів

Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію і блокує регулювання, відзначив Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав зустріч з лідерами Німеччини та Франції важливим політичним сигналом. За його словами, таким чином об'єднуються зусилля по поверненню Росії за стіл переговорів. Про це Кулеба написав у Twitter.

«Ця зустріч (президентів України та Франції з канцлером Німеччини, – ред.) – важливий політичний сигнал», – зазначив міністр.

Він додав, що на переговорах з лідерами Франції та Німеччини Зеленський доніс позиції української сторони. Глава держави також підкреслив, що Україна за будь-яких обставин буде боротися за свої інтереси.

«Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію і блокує регулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів», – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч трьох «нормандських» лідерів – Зеленського, Шольца і Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

Сьогодні також Зеленський попросив Азербайджан допомогти у звільненні бранців Кремля.

Ще у Брюсселі Зеленський озвучив президенту Євроради стратегічну мету України.

Як відомо, 15 грудня президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Саміт Східного партнерства відбудеться за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу. У ньому беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь зупинила участь у Східному партнерстві, але ЄС продовжує взаємодію із суспільством Білорусі.

Східне партнерство є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

Нещодавно депутат Європейського парламенту Зігфрід Мурешан заявив, що співпраця України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо повинна перш за все включати обміни між людьми, неурядовими організаціями та молоддю.