Україна, Молдова та Грузія: ЄС назвав головний напрямок співпраці

Європарламентарій розповів, якої співпраці очікує ЄС від країн Асоційованого тріо

Співпраця України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо повинна перш за все включати обміни між людьми, неурядовими організаціями та молоддю. Про це сказав депутат Європейського парламенту Зігфрід Мурешан, який був обраний від румунської пропрезидентської партії PNL.

«Обміни між людьми, молодіжні обміни, між неурядовими організаціями Республіки Молдова, України та Грузії, країн регіону. Молодь, яка має зацікавленість в спільній підприємницькій діяльності й потенціал [для розвитку] спільних справ. Тобто, це обміни між людьми та неурядовими організаціями у сфері освіти, в економічній та комерційній сфері, напрацювання спільних інфраструктурних проєктів і в транспортній інфраструктурі, і в енергетичній, і в цифровій. Все це дуже корисно і ми (Європейський парламент – ред.) це заохочуємо», – сказав Мурешан, відповідаючи на питання «Главкома».

Мурешан додав, що обміни та спільні проєкти між трьома країнами можуть охопити значно більше сфер й це наповнить формат Асоційованого тріо змістом.

«Може бути набагато більше співпраці у форматі цього Тріо», – підсумував європейський політик.

Європарламентар також відмітив, що співпраця із Європейським союзом відбуватиметься, як в межах спільного формату Асоційованого тріо, так й індивідуально з кожною країною.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску у коментарі «Главкому» зазначив, що Республіка Молдова позитивно оцінює можливість відновлення діалогу в рамках міжпарламентської асамблеї, створеною у 2018 році Україною, Молдовою та Грузією.

Відмітимо також, що у Брюсселі керівники урядів трьох країн провели зустріч із європейськими лідерами в рамках формату Асоційованого тріо напередодні саміту Східного партнерства, який запланований на 15 грудня.

Асоційоване тріо – це тристоронній формат України, Республіки Молдова та Грузії що зображає прагнення трьох країн стати членами Європейського союзу. В рамках формату та спільної координації дії по лінії міністерств закордонних справ, три країни мають намір розширити можливості угод про асоціацію та поглибити секторальну співпрацю із Європейським союзом. Формат був заснований у Києві у травні 2021 року, а вже у червні у Батумі пройшов перший саміт, що завершився підписанням Батумської декларації.