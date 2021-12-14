Зеленський їде на переговори до штаб-квартири НАТО

Після зустрічі запланована спільна пресконференція Зеленського та Столтенберга

У четвер, 16 грудня, президент Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляє пресслужба Альянсу, передає Радіо Свобода.

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Після зустрічі в 11:15 за київським часом запланована спільна пресконференція Зеленського та Столтенберга.

Наразі невідомі теми розмови, однак зустріч відбуватиметься на тлі загроз щодо вторгнення Росії та скупчення військ біля кордонів.

Сьогодні також президент Росії Володимир Путін поскаржився президенту Фінляндії на Україну та знову заговорив про НАТО.

Як відомо, 10 грудня Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

Також Макрон заявив, що «нормандський формат» зберігає свою актуальність.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон збирається зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у середу, 15 грудня. Також він планує переговори з очільником Росії Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що Макрон проведе перемовини із Зеленським та Путіним.

На днях лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у «нормандському форматі».

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

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