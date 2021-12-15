Без Путіна. Лідери «нормандського формату» обговорили війну на Донбасі

Берлін, Париж та Київ домовилися продовжити роботу в «нормандському форматі»

У Брюсселі відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це інформує пресслужба Банкової.

Зазначається, що глава Української держави подякував ФРН та Франції за рішучу підтримку України на тлі військової загрози з боку Росії, а також за послідовні зусилля цих країн у межах переговорів у «нормандському форматі».

Зеленський наголосив, що Україна не піддається на жодні провокації на кордоні, не має будь-яких агресивних намірів щодо інших сторін та залишається відданою дипломатичним засобам врегулювання ситуації.

«Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, незважаючи на триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів», – заявив глава держави.

Зеленський, Макрон та Шольц у Брюсселі, фото: president.gov.ua

Банкова інформує, що сторони погодилися з необхідністю продовжити активну роботу в «нормандському форматі» та забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року.

Зеленський наголосив, що це стосується насамперед таких невідкладних заходів зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту, як забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення утримуваних осіб та відкриття двох нових пунктів пропуску.

«Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього в «нормандському форматі», – резюмується у заяві.

Сьогодні також Зеленський попросив Азербайджан допомогти у звільненні бранців Кремля.

Ще у Брюсселі Зеленський озвучив президенту Євроради стратегічну мету України.

Як відомо, 15 грудня президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Саміт Східного партнерства відбудеться за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу. У ньому беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь зупинила участь у Східному партнерстві, але ЄС продовжує взаємодію із суспільством Білорусі.

Східне партнерство є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

Нещодавно депутат Європейського парламенту Зігфрід Мурешан заявив, що співпраця України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо повинна перш за все включати обміни між людьми, неурядовими організаціями та молоддю.