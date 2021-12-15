Зеленський озвучив президенту Євроради стратегічну мету України

Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя провів зустріч з президентом Європейської ради

Співрозмовники скоординували позиції перед проведенням шостого саміту Східного партнерства

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Брюсселі з робочим візитом, зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Про це інформує пресслужба Банкової.

Співрозмовники скоординували позиції перед проведенням шостого саміту Східного партнерства. Глава держави наголосив на важливості визначення стратегічних цілей Східного партнерства, зокрема щодо відносин між Європейським Союзом та державами «Асоційованого тріо».

«Зеленський акцентував на тому, що стратегічною метою України у відносинах з Євросоюзом є набуття повноправного членства. У цьому зв’язку наша держава очікує на визнання своєї європейської перспективи з боку ЄС», – повідомляє пресслужба.

Також президент України поінформував Шарля Мішеля про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України. Лідери погодилися з необхідністю продовження спільних зусиль з метою недопущення ескалації конфлікту.

«Володимир Зеленський висловив сподівання, що за результатами засідання Європейської ради, запланованого на 16 грудня, лідери ЄС надішлють чіткі сигнали на адресу Російської Федерації», – резюмується у заяві.

Як відомо, сьогодні президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Саміт Східного партнерства відбудеться за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу. У ньому беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь зупинила участь у Східному партнерстві, але ЄС продовжує взаємодію із суспільством Білорусі.

Східне партнерство є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

Нещодавно депутат Європейського парламенту Зігфрід Мурешан заявив, що співпраця України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо повинна перш за все включати обміни між людьми, неурядовими організаціями та молоддю.