Кулеба запевняє, що Україна не піде на компроміси для умиротворення Путіна

Дмитро Кулеба: ми не будемо в положенні країни, яка знімає слухавку, чує вказівку великої держави і виконує її

Міністр зазначив, що Україна багато заплатила, зокрема життями 15 тисяч громадян, за право вирішувати власне майбутнє та долю

Україна не прийме жодних компромісів для умиротворення президента Росії Володимира Путіна та не прийме поступок за своєю спиною. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN.

«Якщо хтось піде на поступку щодо України, за спиною України, по-перше, ми з цього не приймемо. Ми не будемо в положенні країни, яка знімає слухавку, чує вказівку великої держави і виконує її», – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна багато заплатила, зокрема життями 15 тисяч громадян, за право вирішувати власне майбутнє та долю. Очільник МЗС також запенив, що не має жодного сумніву щодо відданості США захисту України.

«По-перше, президент Байден особисто відданий Україні. Він знає цю країну, і він не хоче, щоб Росія її знищила. По-друге, ми чули від тих американських офіційних осіб, які відкрито говорили ЗМІ, але також мені та іншим українським чиновникам безпосередньо по телефону, що США залишаться абсолютно відданими (ідеї, – ред.) нещадного удару по Росії, у випадку будь-якого типу навали, вторгнення чи втручання», -–додав Кулеба.

Раніше Кулеба заявив, що Україна з Німеччиною увійшли у момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави.

Також міністр закордонних справ пояснив, чому іноземні посольства оголосили евакуацію з України.

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