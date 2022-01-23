Кулеба анонсував збільшення поставок зброї в Україну

Очільник МЗС заявив, що кількість партнерів, які згодилися озброїти Україну, зросла

Глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував, що кількість партнерів, які постачають Україні зброю, зросте. Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Британія – дуже важливі, швидкі поставки. Американці – поставки. Є й інші країни, про які ви скоро дізнаєтеся публічно. Вони допоможуть нам зміцнити нашу обороноздатність. Безумовно, Росія хоче, щоб ми були слабкі. Це зрозуміло. Тому вона постійно кричить на кожному кроці: не дай Бог, ви що-небудь будете Україні для армії поставляти, це буде мати для вас наслідки! Але незважаючи на ці загрози і крики, партнери допомагають нам. Тому що вони розуміють, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні в ці місяці і в цьому році», – повідомив Кулеба.

Раніше ЗМІ дізналися, яке озброєння отримає Україна від країн Балтії та США. Цього тижня стало відомо, що держави Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї.

Як повідомлялося, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорювала питання експорту зброї.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні 2021 року ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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