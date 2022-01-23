Кулеба розповів про санкційний пакет США проти Росії на випадок вторгнення

США готують болючу відповідь на гресію Росії проти України

Позиція Білого дому щодо захисту України у випадку повномасштабного вторгнення Росії є дуже чіткою та не може залежати від обсягу самого вторгнення. Це дійсно дуже болісні речі. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Радіо Свобода»..

«Україні відомі ключові елементи санкційного пакету. Але в дипломатії є правило: ніщо не є погодженим, поки все не погоджено. Тому зараз немає сенсу про це говорити. З того, що є на столі, що є на переговорах – це дійсно болісні для Російської Федерації речі. Дуже болісні», – наголосив міністр.

Він додав, що «будь-яке вторгнення, будь-якого обсягу» повинне отримати відповідь, інакше це заохотить Росію до подальшої агресії.

«Стати на шлях співмірювання розміру вторгнення до розміру відповіді – це абсолютно хибний шлях. І якщо Росія зараз відчує, що подібні розмови ведуться, то це лише заохотить її до подальших агресивних дій. Але я хочу запевнити вас, що подібні підходи не є на столі, вони не є на порядку денному. І дуже чітка позиція пролунала і з Білого дому, і від держсекретаря про те, що будь-яке вторгнення означатиме ціну для Російської Федерації», – каже Кулеба.

Як відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу. Блінкен назвав умову.

Також США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

До слова, Байден озвучив два бажання Путіна щодо України.

Також Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Ще американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

На пресконференції Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни.

Нагадаємо, США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

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