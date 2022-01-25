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    Міністр Кулеба про російську агресію: для Німеччини настав момент істини

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    Кулеба розповів про готовність Німеччини надавати допомогу - Міністр Кулеба про російську агресію: для Німеччини настав момент істини
    Кулеба розповів про готовність Німеччини надавати допомогу
    Фото з відкритих джерел

    Німеччина зробила дуже багато з 2014 року для України, зазначив Кулеба

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна з Німеччиною увійшли у момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави. Про це Кулеба сказав в в етері токшоу «Свобода слова на ICTV».

    «Німеччина зробила дуже багато з 2014 року для України, зокрема для мобілізації санкційного тиску, підтримки українських реформ, української економіки. Але кожна криза виводить відносини на момент істини. І зараз з Німеччиною ми увійшли в момент істини з низки фундаментально важливих питань безпеки та майбутнього України, як незалежної держави, та євроатлантичної безпеки загалом», – сказав Кулеба.

    Міністр закордонних справ вважає, що необхідно продовжувати переговори, щоб досягнути значних результатів в інтересах України.

    За його словами йдеться про підтримку найпотужніших санкцій проти Росії з боку Німеччини, «Північний потік-2», питання постачання зброї.

    «Є один аспект – двосторонні поставки зброї від Німеччини Україні. Але є й інші. Є питання надання дозволу Німеччиною третій країні на передання зброї. Є питання згоди Німеччини на закупівлю Україною зброї через систему НАТО. Це ті питання, де ми вважаємо взагалі не може бути жодних розмов про блокування Німеччиною чогось», – наголосив міністр.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва із Естонії в Україну.

    Пізніше глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що постачання зброї Україні не вирішить загрозу сторгнення Росії.

    Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

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    Теги: Німеччина міністр НАТО зброя Україна озброєння Дмитро Кулеба
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    Міністр Кулеба про російську агресію: для Німеччини настав момент істини