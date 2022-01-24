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    Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу

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    На зустріч запрошений очільник Міноборони Олексій Резніков - Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу
    На зустріч запрошений очільник Міноборони Олексій Резніков
    фото: Reuters

    Зустріч стосуватиметься питань національної безпеки та оборони

    Депутати Верховної Ради ініціювали проведення закритої робочої зустрічі за участі керівництва парламенту, міністра оборони, міністра закордонних справ та голів парламентських фракцій і груп. Вони обговорять питання нацбезпеки. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук на погоджувальній раді.

    Зустріч відбудеться 25 січня о 9 ранку у кабінеті голови Ради.

    «До мене звернулась велика кількість керівників фракцій та груп з пропозицією зробити відповідну зустріч з міністром оборони для того, щоб ми могли бути проінформовані щодо ситуації, яка склалась. І тому, якщо немає заперечень, ми б могли провести засідання завтра зранку», – заявив він.

    Відомо, що на зустріч запрошені міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник Міноборони Олексій Резніков.

    Сьогодні стало відомо, що через російську загрозу НАТО відправить війська до Східної Європи. У НАТО запевнили, що реагуватимуть на будь-яке погіршення ситуації з безпекою в регіоні.

    Натомість Польща не планує направляти військових до України.

    Тим часом Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на «зростаючу загрозу» з боку Росії.

    Зранку 24 січня ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України. Наразі Європейський Союз не планує організовувати евакуацію своїх дипломатів з України або їх родин через загрозу наступу з боку Росії.

    Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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    Теги: бойовики на Донбасі Верховна Рада НАТО Міноборони війна Путін Олексій Резніков Дмитро Кулеба Руслан Стефанчук
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    Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу