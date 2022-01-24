Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу
Зустріч стосуватиметься питань національної безпеки та оборони
Депутати Верховної Ради ініціювали проведення закритої робочої зустрічі за участі керівництва парламенту, міністра оборони, міністра закордонних справ та голів парламентських фракцій і груп. Вони обговорять питання нацбезпеки. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук на погоджувальній раді.
Зустріч відбудеться 25 січня о 9 ранку у кабінеті голови Ради.
«До мене звернулась велика кількість керівників фракцій та груп з пропозицією зробити відповідну зустріч з міністром оборони для того, щоб ми могли бути проінформовані щодо ситуації, яка склалась. І тому, якщо немає заперечень, ми б могли провести засідання завтра зранку», – заявив він.
Відомо, що на зустріч запрошені міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник Міноборони Олексій Резніков.
Сьогодні стало відомо, що через російську загрозу НАТО відправить війська до Східної Європи. У НАТО запевнили, що реагуватимуть на будь-яке погіршення ситуації з безпекою в регіоні.
Натомість Польща не планує направляти військових до України.
Тим часом Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на «зростаючу загрозу» з боку Росії.
Зранку 24 січня ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України. Наразі Європейський Союз не планує організовувати евакуацію своїх дипломатів з України або їх родин через загрозу наступу з боку Росії.
Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.
МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.
Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.
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