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    Кулеба розповів, як можна врегулювати конфлікт із Росією

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    Україна вітає будь-яке посередництво - Кулеба розповів, як можна врегулювати конфлікт із Росією
    Україна вітає будь-яке посередництво
    фото: mfa

    Партнери мають зайняти принципову позицію – глава МЗС

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що якби всі зайняли принципову позицію щодо РФ, конфлікт би врегулювався. Також він заявив, що Україна страждає через те, що окремі партнери займають нейтральну позицію замість активної. Про це йдеться в інтерв'ю Дмитра Кулеби для «Радіо Свобода».

    «Ми вітаємо будь-яке посередництво. Нас влаштує будь-який формат. Для нас ключове інше – цей конфлікт повинен бути врегульований», – заявив глава МЗС України.

    Кулеба вважає, що є всі шанси врегулювати конфлікт, якщо всі партнери займуть дійсно принципову, а не нейтральну позицію.

    «Ми страждаємо від того, що у нас окремі партнери займають нейтральну позицію замість того, щоб зайняти активну. Якби всі зайняли принципову позицію по відношенню до Росії, цей конфлікт був би врегульований», – додав він.

    Нагадаємо, Кулеба закликав Німеччину не заохочувати Путіна до нового нападу на Україну.

    Також Кулеба дав пораду українцям на випадок російського вторгнення.

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    Теги: МЗС Свобода радіо Україна Дмитро Кулеба
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    Кулеба розповів, як можна врегулювати конфлікт із Росією