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    Міністр закордонних справ пояснив, чому іноземні посольства оголосили евакуацію з України

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    На думку міністра закордонних справ, рішення про евакуацію дипломатів було прийняте керівництвом західних країн дещо передчасно - Міністр закордонних справ пояснив, чому іноземні посольства оголосили евакуацію з України
    На думку міністра закордонних справ, рішення про евакуацію дипломатів було прийняте керівництвом західних країн дещо передчасно
    фото: скріншот з відео

    На думку Дмитра Кулеби, рішення було передчасним

    Рішення деяких держав евакуювати з Украіни дипломатів та членів їхніх родин є дещо передчасним. Таку думку в етері токшоу «Свобода слова на ICTV» висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    З іншого боку, на думку очільника вітчизняного зовнішньополітичного відомства, будь-яка країна має дбати про безпеку своїх громадян, тому Міністерство закордонних справ України ставиться до відповідного рішення із розумінням.

    Дмитро Кулеба зазначив, що наразі в Україні працює 129 посольств, консульств та міжнародних представництв, і наразі лише чотири з них отримали від керівництва наказ евакуюватися.

    Тож, на думку міністра, панікувати зарано, а відповідні настрої у суспільстві підігріваються штучно.

    «В тому числі є консульства, розташовані областях, які безпосредньо межують із Російською Федерацією і там евакуація не проводиться, хоча, здавалося б, там найбільша зона небезпеки», – підсумував Дмитро Кулеба.

    Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

    Також нагадаємо,що Держдеп наказав розпочати у понеділок евакуацію родин дипломатів США з України.

    23 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

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    Теги: міністр Дмитро Кулеба евакуація
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    Міністр закордонних справ пояснив, чому іноземні посольства оголосили евакуацію з України