Кулеба зустрівся з Блінкеном: фото та деталі переговорів

Зустріч Дмитра Кулеби та Ентоні Блінкена під час саміту АСЕАН

Кулеба подякував США за всю підтримку

Під час саміту АСЕАН (Асоціації держав Південно-Східної Азії) відбулась зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та державного секретаря США Ентоні Блінкена. Сторони обговорили звільнення Херсона та майбутні поставки озброєння для ЗСУ. Про це Кулеба повідомив у Twitter.

«Наголосив, що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо вдячність США та американському народу за всю підтримку», – розповів Кулеба про зустріч.

Глава МЗС України також подякував США за майбутні рішення направити Україні більше сучасної військової техніки.

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Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Збройні сили України продовжують роботу зі звільнення населених пунктів у Херсонській області, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк анонсувала гарні новини з Херсонщини до вечора.

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