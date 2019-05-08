Волкер розповів, як Путін хотів перевірити Зеленського «на міцність»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Волкер вважає, що Путін указом про паспортизацію Донбасу хотів перевірити Зеленського

Президент Росії Володимир Путін указом про спрощену процедуру видачі паспортів для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей хотів перевірити новообраного президента України Володимира Зеленського «на міцність».

Таку думку в інтерв'ю BBC висловив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Журналіст запитав у Волкера, як він ставиться до версії, за якою причиною спрощеної паспортизації окупованого Донбасу є можливість «забрати противників України» у Росію, а Донбас — реінтегрувати.

На що той зазначив, що не вважає це мотивом Путіна.

«Найімовірніше, було бажання спробувати перевірити на міцність президента Зеленського», — сказав спецпредставник США.

Та додав, що не проти версії, озвученої журналістом, «адже врешті решт ми хочемо, щоб жителі Донбасу жили в безпеці».

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.