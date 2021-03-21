Курт Волкер розповів, яких лідерів не вистачає Україні

Україна потребує здорової конкуренції лідерства

Волкер, колишній спецпредставник Держдепартаменту США в Україні, висловив переконання, що наша країна «потребує здорової конкуренції лідерства». Про це він сказав в інтерв’ю журналу НВ.

За словами колишнього дипломата, кожній країні у світі «є куди розвиватися в плані лідерства». «Подивіться, наприклад, на США і все, що у нас зараз відбувається – від штурму Капітолію до серйозної політичної розділеності суспільства», – сказав Волкер.

Для України ж він вважає принципово важливим створення інституту лідерства, коли люди з найбільш вираженими талантами, ресурсами та можливостями отримують широкий і вільний доступ до трансформації країни та допомагають її розвитку. «Я часто говорю про те, як важливо Україні трансформуватися демократично, оскільки зараз тут очевидна олігархічна система. Всього кілька людей контролюють нереальні частки економіки країни й, відповідно, певні регіони та частини українського суспільства. Трансформація цієї системи – головний виклик для країни», – вважає Волкер.

Він нагадав, що США наприкінці XIX століття переживали схожу ситуацію, коли Джон Морган, Джон Рокфеллер або Ендрю Карнегі побудували величезні бізнес-імперії, завдяки яким контролювали економіку.

«Тоді Америка змогла провести антитрастове законодавство, роздробити ці бізнес-імперії, але водночас залишити великим бізнесменам можливість робити свій внесок у розвиток країни і суспільства. Тому сьогодні їхні імена в США не асоціюються з олігархатом, вони звучать як імена лідерів-філантропів. Це не тільки економічна, а й величезна культурна зміна, яка, я сподіваюся, станеться і в Україні», – додав Волкер.

Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.