Завдяки вакцинації локдауни підуть в минуле, – прогноз BioNTech

Мине щонайменше рік, перш ніж людству вдасться взяти під контроль ситуацію з поширення Covid

До кінця літа завдяки щепленням відпаде необхідність у суворих обмеженнях

Засновники BioNTech Уюр Шахін та його дружина Озлем Тюречі очікують, що практика локдаунів вже скоро залишиться у минулому завдяки масовій вакцинації населення проти коронавірусу.

Про це розповіли керівники Biontech виданню Die Welt.

Шахін та Тюречі висловили думку, що коронавірус не зникне, проте жорсткі карантинні обмеження в Німеччині та інших країнах ЄС будуть зняті до осені цього року. Аналогічний шлях чекає і на Сполучені Штати.

За словами засновників BioNTech, мине щонайменше рік, перш ніж людству вдасться взяти під контроль ситуацію з поширення Covid, проте вже до кінця літа завдяки щепленням відпаде необхідність у суворих обмеженнях.

«У багатьох країнах Європи та у США наприкінці літа ми, мабуть, досягнемо того, що нам більше не доведеться оголошувати локдауни», – сказав Шахін.

Як повідомлялося, з 20 березня, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у Києві почали діяти суворі карантинні обмеження. Жорсткі обмеження запроваджено до 9 квітня включно.

Нагадаємо, 21 березня, у Київській області у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації з поширенням Covid-19 запроваджуються додаткові карантинні обмеження.

Читайте також: