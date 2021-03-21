  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Завдяки вакцинації локдауни підуть в минуле, – прогноз BioNTech

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мине щонайменше рік, перш ніж людству вдасться взяти під контроль ситуацію з поширення Covid - Завдяки вакцинації локдауни підуть в минуле, – прогноз BioNTech
    Мине щонайменше рік, перш ніж людству вдасться взяти під контроль ситуацію з поширення Covid

    До кінця літа завдяки щепленням відпаде необхідність у суворих обмеженнях

    Засновники BioNTech Уюр Шахін та його дружина Озлем Тюречі очікують, що практика локдаунів вже скоро залишиться у минулому завдяки масовій вакцинації населення проти коронавірусу.

    Про це розповіли керівники Biontech виданню Die Welt.

    Шахін та Тюречі висловили думку, що коронавірус не зникне, проте жорсткі карантинні обмеження в Німеччині та інших країнах ЄС будуть зняті до осені цього року. Аналогічний шлях чекає і на Сполучені Штати.

    За словами засновників BioNTech, мине щонайменше рік, перш ніж людству вдасться взяти під контроль ситуацію з поширення Covid, проте вже до кінця літа завдяки щепленням відпаде необхідність у суворих обмеженнях.

    «У багатьох країнах Європи та у США наприкінці літа ми, мабуть, досягнемо того, що нам більше не доведеться оголошувати локдауни», – сказав Шахін.

    Як повідомлялося, з 20 березня, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у Києві почали діяти суворі карантинні обмеження. Жорсткі обмеження запроваджено до 9 квітня включно.

    Нагадаємо, 21 березня, у Київській області у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації з поширенням Covid-19 запроваджуються додаткові карантинні обмеження.

    Читайте також:
    Може бути як у Каліфорнії. Вчений-біолог дав катастрофічний прогноз для України
    Теги: ЄС США щеплення вакцинація населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies