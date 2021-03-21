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    В Україні вакцинували вже понад сто тисяч людей

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    За минулу добу вакцинували 3968 осіб - В Україні вакцинували вже понад сто тисяч людей
    За минулу добу вакцинували 3968 осіб

    Станом на сьогодні, до листа очікування вакцинації від коронавірусу записалася 305281 людина

    В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 108,3 тисячі людей. За минулу добу, зокрема, вакцинували 3968 осіб. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ України.

    «3968 людей щеплено проти Covid-19 за добу 20 березня 2021 року в Україні. 108 310 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 108 309 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа», – йдеться у повідомленні.

    Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

    • Вінницька область – 40 щеплень;
    • Волинська область – 100 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 260 щеплень;
    • Донецька область – 140 щеплень;
    • Житомирська область – 100 щеплень;
    • Закарпатська область – 90 щеплень;
    • Запорізька область – 60 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 228 щеплень;
    • Київська область – 550 щеплень;
    • Кіровоградська область – 50 щеплень;
    • Луганська область – 150 щеплень;
    • Львівська область – 150 щеплень;
    • м. Київ – 270 щеплень;
    • Миколаївська область – 120 щеплень;
    • Одеська область – 30 щеплень;
    • Полтавська область – 180 щеплень;
    • Рівненська область – 160 щеплень;
    • Сумська область – 130 щеплень;
    • Тернопільська область – 120 щеплень;
    • Харківська область – 210 щеплень;
    • Херсонська область – 250 щеплень;
    • Хмельницька область – 160 щеплень;
    • Чернівецька область – 60 щеплень;
    • Чернігівська область – 110 щеплень;
    • Черкаська область – 250 щеплень.

    Зазначається, що щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації.

    «Станом на 20 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 305281 людина», – резюмували у повідомленні.

    Нагадаємо, за минулу добу, 20 березня, в Україні виявлено 11145 нових хворих на Covid-19. Це на 4147 осіб менше, ніж за попередню добу.

    Було госпіталізовано 4838 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 166 пацієнтів, одужали 3877 осіб.

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    Теги: Україна хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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