В Україні вакцинували вже понад сто тисяч людей
Станом на сьогодні, до листа очікування вакцинації від коронавірусу записалася 305281 людина
В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 108,3 тисячі людей. За минулу добу, зокрема, вакцинували 3968 осіб. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ України.
«3968 людей щеплено проти Covid-19 за добу 20 березня 2021 року в Україні. 108 310 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 108 309 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа», – йдеться у повідомленні.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 40 щеплень;
- Волинська область – 100 щеплень;
- Дніпропетровська область – 260 щеплень;
- Донецька область – 140 щеплень;
- Житомирська область – 100 щеплень;
- Закарпатська область – 90 щеплень;
- Запорізька область – 60 щеплень;
- Івано-Франківська область – 228 щеплень;
- Київська область – 550 щеплень;
- Кіровоградська область – 50 щеплень;
- Луганська область – 150 щеплень;
- Львівська область – 150 щеплень;
- м. Київ – 270 щеплень;
- Миколаївська область – 120 щеплень;
- Одеська область – 30 щеплень;
- Полтавська область – 180 щеплень;
- Рівненська область – 160 щеплень;
- Сумська область – 130 щеплень;
- Тернопільська область – 120 щеплень;
- Харківська область – 210 щеплень;
- Херсонська область – 250 щеплень;
- Хмельницька область – 160 щеплень;
- Чернівецька область – 60 щеплень;
- Чернігівська область – 110 щеплень;
- Черкаська область – 250 щеплень.
Зазначається, що щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації.
«Станом на 20 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 305281 людина», – резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 20 березня, в Україні виявлено 11145 нових хворих на Covid-19. Це на 4147 осіб менше, ніж за попередню добу.
Було госпіталізовано 4838 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 166 пацієнтів, одужали 3877 осіб.