В Україні вакцинували вже понад сто тисяч людей

Станом на сьогодні, до листа очікування вакцинації від коронавірусу записалася 305281 людина

В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 108,3 тисячі людей. За минулу добу, зокрема, вакцинували 3968 осіб. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ України.

«3968 людей щеплено проти Covid-19 за добу 20 березня 2021 року в Україні. 108 310 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 108 309 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа», – йдеться у повідомленні.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 40 щеплень;

Волинська область – 100 щеплень;

Дніпропетровська область – 260 щеплень;

Донецька область – 140 щеплень;

Житомирська область – 100 щеплень;

Закарпатська область – 90 щеплень;

Запорізька область – 60 щеплень;

Івано-Франківська область – 228 щеплень;

Київська область – 550 щеплень;

Кіровоградська область – 50 щеплень;

Луганська область – 150 щеплень;

Львівська область – 150 щеплень;

м. Київ – 270 щеплень;

Миколаївська область – 120 щеплень;

Одеська область – 30 щеплень;

Полтавська область – 180 щеплень;

Рівненська область – 160 щеплень;

Сумська область – 130 щеплень;

Тернопільська область – 120 щеплень;

Харківська область – 210 щеплень;

Херсонська область – 250 щеплень;

Хмельницька область – 160 щеплень;

Чернівецька область – 60 щеплень;

Чернігівська область – 110 щеплень;

Черкаська область – 250 щеплень.

Зазначається, що щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації.

«Станом на 20 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 305281 людина», – резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 березня, в Україні виявлено 11145 нових хворих на Covid-19. Це на 4147 осіб менше, ніж за попередню добу.

Було госпіталізовано 4838 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 166 пацієнтів, одужали 3877 осіб.

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