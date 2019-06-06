Квота президента Порошенка залишається на посадах. У Зеленського сказали «подивимось»



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Спікер Андрій Парубій не наполягав сьогодні на повторних голосуваннях під час розгляду звільнення міністрів

Парламент вчергове відхилив ініціативи президента Зеленського

Сьогодні парламент відмовився відправляти у відставку міністрів Степана Полторака і Павла Клімкіна, а також главу СБУ Василя Грицака. Очільників цих відомств призначає президент (за погодженням з Верховною Радою), тому їх називають «президентською квотою».

Спочатку розглядали питання очільника МЗС Клімкіна. По ньому було два проєкти постанов – ініційований депутатами після заяви міністра про відставку, та президентський. Обидва набрали близько 140 голосів, при 226 необхідних.

Ще менша підтримка ініціатив Зеленського була по відставці міністра оборони Степана Полторака (67 голосів) та Василя Грицака (78).

Відставку цих керівників відомств підтримували в основному «Самопоміч» та «Батьківщина».

Позицію щодо того, щоб залишити на посаді цих керівників, пояснювали тим, що не можна змінювати цих міністрів та голову СБУ під час військової агресії, не знаючи, хто їх замінить.

У Зеленського ці аргументи не сприйняли і не зрозуміли.

«Верховна Рада відповіла, що вона виставляє низку інших, не зрозумілих для мене, як правника, умов. «Покажіть наступного». А можливо наступна вимога буде «А покажіть, хто буде ще наступний». Це не конституційні вимоги. Я не сприймаю, як правник, цих вимог взагалі», - сказав після цього представник президента у парламенті Руслан Стефанчук.

«Будемо жити далі, подивимось», - додав він.

Хоча Зеленський і не оголошував своїх кандидатів на вказані три посади, але деяких можна назвати ймовірними претендентами.

Нагадаємо, 22 травня Зеленський призначив свою людину в СБУ. Першим заступником голови Служби безпеки України був призначений друг дитинства Іван Баканов. Зеленський вже встиг дати йому перші завдання і, ймовірно, розглядає його як майбутнього главу СБУ.

Як повідомляють ЗМІ, МЗС мав очолити Вадим Пристайко. Але його призначили заступником глави Адміністрації президента по міжнарожним справам.

Найбльш незрозуміла ситуація з міністром оборони. Під час виборчої кампанії експертом з оборонної сфери у команді Зеленського був Іван Апаршин. Його, власне, і розглядали як майбутнього керівники оборонного відомства. Але останнім часом він зник з медіапростору і і невідомо, чи його ще розглядають на цю посаду.