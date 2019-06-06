Рада підтримала процедуру імпічменту



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Верховна Рада України

Законопроект підтримали 279 нардепів

Верховна Рада ухвалила закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» №1098, який передбачає процедуру імпічменту президента.

За ухвалення відповідного рішення з техніко-юридичними поправками проголосували 279 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Цей закон врегульовує повноваження ВР щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій і спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення президента з поста в порядку імпічменту.

Так, підставою для ініціювання імпічменту та утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту, підписи яких не відкликаються. Закон визначає, що Рада утворює таку комісію відповідно до статті 111 Конституції для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом державної зради або іншого злочину.

Відповідні відомості разом із правовим обґрунтуванням необхідності утворення комісії має містити відповідне подання. Рада зобов'язується розглянути його на черговому пленарному засіданні після дня його внесення, причому без прийняття рішення про включення до порядку денного.

Закон визначає, що рішення стосовно ініціювання питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту та включення його як невідкладного до порядку денного сесії парламент ухвалюється більшістю голосів. Про таке рішення спікер терміново повідомляє главу держави.

Термін діяльності цієї комісії не повинен перевищувати трьох місяців. У разі прийняття ВР рішення про звинувачення Президента вона працюватиме до завершення розгляду процедури імпічменту.

До складу комісії входитимуть народні депутати з урахуванням принципу пропорційного представництва фракцій і груп, спеціальний прокурор і троє спеціальних слідчих. Пропозиції щодо складу комісії подаються в п'ятиденний строк.

У разі прийняття Радою рішення про звинувачення президента спеціальна слідча комісія готує проект постанови про звернення до Конституційного та Верховного судів. КС має надати висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент, а Верховний суд - про те, що діяння глави держави містять ознаки держзради або іншого злочину. При цьому обидва органи розглядають звернення ВР невідкладно та надають свої висновки не пізніше 15-ти днів.

Після отримання відповідних висновків спеціальна слідча комісія розглядає їх і готує доповідь для розгляду на пленарному засіданні парламенту, а народні депутати, як є членами комісії, вносять проект постанови про усунення президента з поста в порядку імпічменту.

У разі отримання негативних висновків комісія готує інформацію про припинення процедури імпічменту, яку головуючий оголошує на засіданні.

Закон також передбачає, що Рада утворює тимчасову слідчу комісію (ТСК), якщо за це проголосувало не менше третини від її конституційного складу.

Підставами для утворення ТСК можуть бути повідомлення про порушення Конституції та законів України зокрема державними органами та органами місцевого самоврядування, що становлять суспільний інтерес.

Водночас у разі, якщо Верховній Раді стануть відомі факти про неспроможність виконання президентом своїх повноважень за станом здоров'я, може бути утворена комісія для перевірки цієї інформації.

До ТСК не може входити народний депутат, який є близькою особою посадової особи, щодо якої має проводитися розслідування, якщо парламентарій має приватний інтерес у відповідному держоргані або органі місцевого самоврядування, а також - якщо він був чи є учасником кримінального провадження.

Депутат обирається членом лише однієї ТСК і при цьому він не повинен бути головою жодного комітету ВР.

Спеціальна комісія утворюється для підготовки і доопрацювання законопроектів та інших актів ВР на правах головного комітету. Ця комісія утворюється з депутатів, які дали згоду.

До того ж, до її складу не може бути обраний депутат, у якого виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів із питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється комісія.

Кожна депутатська фракція або група має право на пропорційне представництво у складі слідчих і спеціальних комісій.

Законом також визначено, що тимчасові слідчі та спеціальні комісії мають подавати до Ради письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені пропозиції щодо проектів актів і висновки не пізніш як через півроку з дня утворення. Водночас спеціальна слідча комісія, що займається розслідуванням фактів щодо ініціювання процедури імпічменту, має подати на парламенту свої висновки і пропозиції щодо розслідування таки обставин не пізніш як за два місяці після її утворення.

Термін звіту кожної комісії визначає ВР у постанові про їх утворення. При цьому строк їх повноважень не може перевищувати одного року.