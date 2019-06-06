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    Рада підтримала закон про військове капеланство

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    <span>Військовий капелан</span> - Рада підтримала закон про військове капеланство
    Військовий капелан
    Фото: Тернопільська єпархія ПЦУ

    Наразі військові священики є священнослужителями, які працевлаштовані з укладенням відповідних трудових договорів у військові частини

    Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання підтримала за основу законопроект № 10244−1, котрий врегульовує взаємодію держави та релігійних організацій у питанні військового капеланства.

    За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

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    У пояснювальній записці цього законопроекту зазначається, що його автори ставили за мету сприяння забезпеченню конституційних прав військовослужбовців та працівників Міноборони й інших організацій на свободу світогляду і віросповідання.

    Законопроект № 10244−1 передбачає створення служби військового капеланства.

    Посади військових капеланів не будуть входити до штатів військових частин. Це дозволить привести ситуацію з військовим духівництвом в Україні у відповідність з положеннями Конституції та законів щодо відокремлення церкви та релігійних організацій від держави.

    Зазначається, що наразі військові священики є священнослужителями, які працевлаштовані з укладенням відповідних трудових договорів у військові частини.

    Однак, як правило, штатним розписом військових частини передбачено лише одну посаду капелана, на котру призначається священнослужитель релігійної організації, до якої належить більша частина віруючих військовослужбовців та працівників військової частини.

    Законопроект передбачає створення капеланських об'єднань, котрі взаємодіятимуть із державою на партнерських засадах.

    Міноборони та інші відповідні структури укладатимуть з ними генеральні угоди душпастирської опіки.

    Також законопроект № 10244−1 визначає гарантії забезпечення державою реалізації права особового складу на свободу віросповідання та душпастирської опіки.

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