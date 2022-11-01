Лідер чеченців за кордоном назвав головну умову перемоги України у війні 

Закаєв: «Якщо сьогодні ми говоримо про перемогу України над Росією, то не можна зупинитися, вийшовши до кордонів 2014 року»

У війні Росії проти України вже не можна зупинитися, коли українська армія вийде до кордонів 2014 року. Це не буде перемогою України і цивілізованого світу над Росією. Наразі перемогою України буде ліквідація тієї держави, яка пішла на вас агресією. Про це у розмові з «Главкомом» сказав прем'єр-міністр Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв.

«Згадайте, як Росія на початку повномасштабної війни сформулювала її завдання: демілітаризація, денацифікація. Це означало руйнування держави і знищення нації українців. Тобто в нинішній ситуації, що склалася, завершити війну можна тільки після демонтажу Російської держави в тій формі, яка є сьогодні. А для того, щоби це сталося, потрібно послати сигнали народам, які перебувають у колоніальній залежності», – каже Закаєв.

Прем'єр-міністр Ічкерії за кордоном наголошує: дотепер світ визнавав право Росії вбивати чеченців. Тобто світ вважав Чечню внутрішньою справою Росії. Однак після того, як 18 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову щодо визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила вчинення геноциду чеченського народу, світ отримав протилежний меседж.

Тепер треба працювати над тим, аби й інші держави наслідували приклад України і визнавали Чеченську республіку окупованою. «Форум вільних народів», який нещодавно відбувся у Гданську, засвідчив зміну міжнародної політичної ситуації у світі, адже вже відкрито йдеться про деколонізацію Російської імперії. Відтак процес розпаду імперії почався, і поневолені народи РФ, які прагнуть до незалежності, його можуть прискорити.

Нагадаємо, глава уряду Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв розповів про організацію роботи представництва республіки в Україні після визнання Ічкерії окупованою. Це представництво очолить невідомий широкому читачеві в Україні Ахмед Алієв. Закаєв зазначив, що він задоволений фактом визнання Україною суверенітету Ічкерії. Він наголосив, що важливим є визнання світом, що Ічкерія є окупованою Росією територією.