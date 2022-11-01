Стало відомо, хто очолить представництво незалежної Ічкерії в Україні

У жовтні Верховна Рада визнала Ічкерію тимчасово окупованою

Глава уряду Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв розповів у інтерв’ю «Главкому» про організацію роботи представництва республіки в Україні після визнання Ічкерії окупованою. Це представництво очолить невідомий широкому читачеві в Україні Ахмед Алієв.

Закаєв зазначив, що він задоволений фактом визнання Україною суверенітету Ічкерії. Він наголосив, що важливим є визнання світом, що Ічкерія є окупованою Росією територією.

«Я абсолютно задоволений рішенням Верховної Ради. Ми можемо прискіпуватися до формулювань. Але ж окупованою вважається територія, захоплена іншою державою. Тому такого визначення достатньо.

У березні я також говорив, що нам не принципове питання визнання нашої незалежності, оскільки воно (визнання – «Главком») відбулося ще у 1997 році на рівні ОБСЄ. Членами цієї організації є 57 держав. Після Першої чеченської військової кампанії ми під егідою ОБСЄ провели демократичні вибори. Вони пройшли на основі нашої Конституції від 1992 року. У Конституції було чітко написано, що Чеченська республіка – незалежна суверенна демократична правова держава. Тобто наша країна була визнана міжнародною спільнотою багато років тому. Після виборів ми підписали з Росією договір про мир, в якому було чітко написано, що надалі Російська Федерація і Чеченська республіка Ічкерія будуть будувати свої взаємини на основі принципів і норм міжнародного права», – зазначив він.

Закаєв також розповів, що після визнання Україною суверенітету Ічкерії, в Україні запрацює представництво республіки.

«Для нас було важливо визнання факту окупації з боку Росії. Це юридичний момент. Після цього рішення в Україні ми можемо відкрити представництво, що ми зараз і робимо. Воно, до речі, вже почало функціонувати. Поки, як ви розумієте, ми в Чечні не можемо відкрити дипломатичну місію України через окупацію», – розповів Ахмед Закаєв.

Нагадаємо, раніше уряд невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія на чолі з Ахмедом Закаєвим звернувся до президента України Володимира Зеленського з закликом щодо визнання її незалежності. Закаєв під час перебування в Україні надав Зеленському та уряду України пакет документів, що доводить незалежність Чеченської Республіки, факт її окупації, і записали звернення, надали супроводжуючі документи про необхідність визнання Україною незалежності Чеченської Республіки Ічкерія.

18 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову щодо визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу.